Pascal Canfin était l'invité de La Matinale sur CNEWS. Le député européen LREM est revenu sur la crise du coronavirus qui touche le monde entier et principalement l'Europe.

L'Italie et l'Espagne sont les deux pays les plus touchés par la pandémie. Et selon Pascal Canfin «l'Europe de la santé n'existe pas, c'est normal que l'Europe avance très peu sur la question sanitaire».

De plus, le député européen a évoqué le plan d'aide économique que l'Union européenne va mettre en place. Il parle d'un «plan Marshall européen, pour préparer la suite et relancer l'économie européenne».