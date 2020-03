Vidéo : les images de Lyon vide et sans bruit filmées par un drone

Quelques joggeurs, voitures et oiseaux... Et c'est tout. À Lyon, comme ailleurs en France et dans le monde, les habitants sont confinés et ne peuvent sortir de chez eux que pour des situations très précises. Une entreprise spécialisée dans l'image par drone en a profité pour filmer la ville dans cet état particulier.

Le tout ressemblerait presque à un jeu vidéo ou un film d'animation très réaliste, tant il semble peu probable de voir la ville rhodanienne aussi vide. À la fois poétique et inquiétante, cette vue de Lyon représente bien l'ampleur de la crise du coronavirus, et pourrait bien être utilisée pendant des années dans des documentaires ou reportages à propos du confinement historique vécu par les Français.

L'entreprise à l'origine des images a déclaré sur sa page Facebook avoir : «voulu remercier par cette vidéo tous les acteurs actuels : les médecins, les services de réanimations , les infirmier(e)s les aides soignant(e)s, ambulancier(e)s, livreurs, routiers, les forces de l'ordre et tous les gens en activité durant cette période = restezchezvous». Ils précisent également que le vol a été réalisé avec l'accord de la préfecture, et n'ont donc pas profité de la situation pour faire ces images, ce qui serait interdit en temps normal.