Les urgences au bord de l'asphyxie

Depuis plusieurs semaines déjà, le personnel soignant de l'hôpital de Colmar est mobilisé plus que la normale. Le flux de patients est incessant.

Une dizaine de malades arrive chaque jour au service des urgences, en situation de détresse respiratoire. Les 60 lits du service de réanimation sont déjà tous occupés.

«La situation est juste catastrophique puisque quand on libère un lit, on a dix appels, explique Elisabeth Gaertner, responsable du pôle réanimation à l'hôpital de Colmar. On est obligés de transférer des patients dès qu'ils sont un peu stables sur le plan respiratoire.»

Une trentaine de personnes est mobilisée en permanence. Des équipes renforcées par d'autres services qui doivent faire face à la fatigue, mais aussi à la peur d'être contaminées en raison du manque de matériel.

«On est actuellement en rupture de blouses étanches pour les infirmières qui travaillent auprès des Covid plus lourds en réanimation», témoigne Elisabeth Gaertner. Une situation dramatique, alors que le Haut-Rhin est l'un des départements les plus touchés de France et que le pic de l'épidémie est attendu dans les prochains jours.