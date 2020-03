Confinement prolongé : les familles s'organisent

La prolongation du confinement oblige les familles à s'organiser. Dans le Nord, une famille de Wavrin prend son mal en patience.

Si Solal, 6 ans, continue à jouer dans le jardin, son grand frère, Kyle, a du mal à réaliser. Elève de CM2, il doit poursuivre l'école à la maison et maintenir ses efforts.

«Ce n'est pas les vacances», clame l'enfant de 10 ans : «On va avoir encore plus de devoirs, ça va être encore plus difficile. On n’a plus les maîtresses pour nous dire quoi faire, il faut le faire tout seul et savoir quand le faire. Il ne faut pas faire la grasse-matinée, mais plutôt garder la cadence des journées d’école.»

Les deux parents font au mieux pour conserver l'équilibre entre les loisirs et l'école à la maison. «Je pense qu’il joue bien le jeu, assure Clotilde Arumadura, la maman. C’est un beau challenge pour qu’il soit autonome l’année prochaine au collège.»