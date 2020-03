Emmanuel Macron promet l'indépendance du pays dans la production de masques

Le président de la République veut l'indépendance pleine et entière de la France dans la production de masques. Il promet également la fabrication de 10.000 respirateurs pour la mi-mai.

L'usine de masques de Saint-Barthélémy-d'Anjou dans le Maine-et-Loire tourne à plein régime jour et nuit depuis le début de la crise sanitaire.

Emmanuel Macron, en visite dans cette usine ce mardi 31 mars, a annoncé l'indépendance du pays dans ce secteur d'ici la fin de l'année.

« Nous souhaitons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne » a t-il déclaré, prônant le made in France et fustigeant au passage ceux qui intentent des procès au gouvernement dans son incapacité à gérer la crise actuelle.