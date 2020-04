Plasmathérapie, BCG : les espoirs de la recherche

Le plasma sanguin des personnes contaminées, mais guéries du coronavirus, pourrait être transfusé à des malades pour se défendre du Covid-19. Un essai clinique aura lieu mardi 7 avril. Ce n'est pas la seule piste envisagée.

L'idée est simple : les patients guéris du coronavirus ont développé dans leur sang des anticorps. Le plasma de ces personnes pourrait être transfusé à des malades pour les aider à guérir.

Une étude va être menée par l'Inserm et l'APHP, en partenariat avec l'Etablissement français du sang. Les premiers résultats devraient être connus d'ici àtrois semaines.

Autre piste porteuse d'espoir, cette fois pour un vaccin : le BCG. Il immunise normalement contre la tuberculose, mais son champ d'action est plus large. L'institut Pasteur de Lille et l'Inserm en sont aux prémices de l'étude. Il faudra attendre quatre à six mois pour avoir des résultats probants.