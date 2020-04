Confinement : des contrôles renforcés sur les routes ce week-end

« On ne part pas en vacances pendant la période de confinement ». Le gouvernement est ferme là-dessus et pour garantir que personne ne bouge sans raison plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés depuis vendredi et tout le week-end pour faire appliquer les mesures de confinement et dissuader les Français de partir pour les vacances de printemps.

Cependant le nombre de verbalisations n'est pas plus élevé qu'à l'accoutumé. Les contrôles se poursuivront tout au long du week-end, dans les gares, sur les autoroutes, sur les routes, aussi sur les lieux de vacances.

La zone C qui regroupe les académies d'Ile-de-France et d'Occitanie, est en vacances scolaires depuis ce vendredi.