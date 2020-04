Confinement : les jardins publics parisiens sont vides

Alors que les rues de Paris sont partiellement vides à cause de la mise en place du confinement pour faire face à l'épidémie de Coronavirus, les jardins publics de la capitale sont fermés.

Une situation bien évidemment frustrante pour les Parisiens qui sont souvent confinés dans des appartements petits, sans espace extérieur, alors que le temps est de plus en plus clément. Cette année les plus heureux, se sont les animaux de Paris.