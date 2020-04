La vente de farine explose avec le confinement

Après le papier toilette, les pâtes ou les œufs, la farine commence à manquer en cette troisième semaine de confinement. La consommation des ménages français a explosé, si bien que plusieurs enseignes sont en rupture de stock.

Les raisons : le confinement qui porte les Français vers le fait-maison mais aussi les problèmes logistiques dus au ralentissement de l'activité industrielle.

Les meuneries s'organisent et augmentent leur production pour aider les grandes et moyennes surfaces. Du côté des boulangers qui accusent des pertes de chiffres d'affaires on demande aux consommateurs de privilégier les commerces de proximité.