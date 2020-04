Confinement : 49% des couples se disputent au sujet des tâches ménagères

Alors que les Français sont entrés dans leur quatrième semaine de confinement, leur quotidien est bouleversé. Et selon un sondage Ifop sur «le confinement et la vie de couple», 49 % des Français en couple se disputent au sujet des tâches ménagères.

Et pour 34% d'entre eux, le plus difficile à gérer, c'est le temps passé par les enfants devant les écrans, suivis de la manière de les éduquer (29%) et le temps passé avec eux (27%).