La gendarmerie maritime mobilisée pour faire respecter le confinement

La gendarmerie maritime est aussi mobilisée lors de ce confinement.

Les gendarmes sont sur tout le domaine maritime, de l'Espagne à l'Italie, et traquent les personnes qui ne respecteraient pas les consignes de confinement. Dans cette zone, plus de 3.000 contrôles ont été effectués et 10% ont donné lieu à une verbalisation.

En plus de cette mission, les gendarmes assurent leurs tâches quotidiennes, la sécurité, la lutte contre le braconnage...