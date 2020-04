Coronavirus : un repas de Pâques 5 étoiles pour les soignants

Les 170 soignants de l'hôpital Robert Debré, dans le XIXe arrondissement de Paris, ont été gâtés en ce lundi de Pâques. Le chef triplement étoilé Christian Le Squer, masqué, livre des repas préparés dans un hôtel de luxe aux soignants.

Au menu : gaspacho, burrata et fraise gariguette par Simone Zanoni, jardin printanier, confit d’agneau au citron par Christian Le Squer et Alan Taudon, tarte vanillée aux premières ciflorettes par Michael Bartocetti et l'œuf de Pâques du George V, chocolat noir-praliné noisette.