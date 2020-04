Damien Abad : «Le "travailler plus" ne peut qu'avoir comme corollaire que le "gagner plus"»

Le président du groupe LR à l'Assemblée nationale et député de l'Ain, Damien Abad, était l’invité de Gérard Leclerc dans #LaMatinale sur CNEWS.

Le député est revenu sur la polémique du «travailler plus» à la sortie du confinement.

Pour lui, «le "travailler plus" ne peut qu'avoir comme corollaire que le "gagner plus". Pour nous, il est hors de question de sacrifier les salariés et le pouvoir d'achat des salariés à la sortie de cette crise».