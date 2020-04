Réouverture des écoles : l'inquiétude monte

A Montpellier, la reprise des cours le 11 mai ne fait pas l'unanimité. Bien au contraire, parents, enseignants, éducateurs et surtout le maire, sont contre.

Les professeurs des écoles se disent prêts à revenir en classe à une condition : la sécurité sanitaire. Elle doit être assurée pour tous les acteurs de l'éducation nationale. 450 élèves fréquentent ce groupe scolaire. Les accueillir dans les 18 classes est impossible, si l'on respecte 1,50 mètres de distanciation.

En France, de plus en plus de parents, de maires, de médecins, de professeurs, s'interrogent sur le bien-fondé et les modalités de la reprise des cours. Beaucoup de questions sont en suspens. Quant aux réponses, il n'y en a pas.