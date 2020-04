La plus grande pharmacie militaire au front face au Covid-19

C'est un signe encourageant. Une partie de l'hôpital de campagne des armées déployé au pied de l'hôpital civil de Mulhouse (Haut-Rhin) pour le soulager face à l'épidémie de Covid-19 a commencé à être démontée ce weekend.

Sa capacité va être ramené de 30 à 20 lits en raison de l'amélioration de la situation. Cet hôpital de campagne avait accueilli son premier patient le 24 mars, alors que les services de réanimation du Groupe hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace étaient saturés.

Si cet hôpital de campagne a été mis en place et fonctionne encore c’est en partie grâce au travail des militaires et aux matériels fournit par la plus grande pharmacie militaire de France.