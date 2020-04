Christian Estrosi : «Parler des municipales en ce moment, ce serait indécent»

Christian Estrosi était l'invité de LaMatinale sur CNEWS. Le maire de Nice a évoqué sa gestion de la pandémie du coronavirus qui touche l'ensemble du pays depuis plus d'un mois.

Et au lendemain de la conférence de presse d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran, Christian Estrosi a évoqué la question des tests. «A Nice, nous souhaitons aller plus loin que ce que le gouvernement veut mettre en place au niveau des tests.»

De plus, le maire de Nice a évoqué le port du masque qui pourrait devenir obligatoire dans les transports en commun à partir du 11 mai prochain, date du début du déconfinement progressif. «Je fais l'engagement que chaque Niçois puisse disposer d'un masque gratuit d'ici le 1er mai», a-t-il déclaré.