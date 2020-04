Coronavirus : plongée au cœur d'un service de réanimation

A la clinique de Bordeaux Nord, tout le personnel soignant est sur le pont en continu pour assurer les soins aux malades du Covid-19.

Ici pas de week-end ni de jours fériés, les équipes doivent être en permanence au complet. Les soignants sont de plus en plus rodées et prudents pour éviter tout risque de contamination.

Des exigences de sécurité qui fonctionnent : depuis le début de la crise, seuls deux membres du personnel soignant ont été contaminés.