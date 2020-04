Les restaurateurs se préparent à une réouverture au plus vite

Le gouvernement étudie une réouverture des bars et restaurants le 15 juin. Certains restaurateurs se préparent à réorganiser leur façon de travailler et à réduire leur capacité d'accueil afin de respecter les mesures sanitaires.

Inauguré fin janvier à Pierre-de-Bresse en Saône-et-Loire, le restaurant L'atelier des Saveurs a dû fermer ses portes comme tous les autres restaurants. Thibaut Gourdin, son propriétaire, sait qu'il devra faire des aménagements et imagine les mesures qu'il pourra mettre en place afin de pouvoir ouvrir.

Après la dernière allocution d'Emmanuel Macron et l'annonce de la réouverture progressive des écoles et non des restaurants, Thibaut Gourdin a décidé de lui écrire une lettre : «Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas rouvrir les restaurants à capacité réduite», estime-t-il.