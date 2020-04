Restauration : vers une réouverture le 15 juin ?

Le gouvernement étudie la date du 15 juin pour rouvrir les bars et restaurants dans le pays. Des règles vont cependant devoir être adoptées pour garantir les mesures sanitaires.

Dans une pizzeria de la capitale, les ventes à emporter sont les seules sources de revenus possibles depuis le début du confinement.

Pour le patron, Anthony Mar, la réouverture doit se faire en respectant les règles sanitaires, mais le plus rapidement possible : «On a mis 80% de nos effectifs au chômage partiel et on a gardé seulement un chef de manière à pouvoir continuer l'activité de manière réduite», explique-t-il.

Emmanuel Macron s'entretiendra, jeudi 23 avril, en visio-conférence avec des chefs et des restaurateurs. Les modalités de réouverture devraient être abordées.