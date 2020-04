Jean-Dominique Giulliani : «Après la crise sanitaire on s'attend à une crise économique»

Jean-Dominique Giulliani était l'invité de La Matinale sur CNEWS. Le président de la fondation Robert Schuman a évoqué l'actualité de l'Union Européenne dans cette crise sanitaire du coronavirus.

Selon lui, «après la crise sanitaire on s'attend à une crise économique». De plus, il a dressé un constat sur la gestion de cette crise par les différents pays européens.

«En Europe, si chacun se replie sur ses propres électeurs, on agit dans le désordre et on est inefficace.»