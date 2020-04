Vacances d'été : du 15 juillet au 15 septembre ?

Sauver la saison touristique avec un report de quinze jours des vacances d'été, c'est ce que proposent plusieurs députés Les Républicains.

Ils réclament aussi des clarifications du gouvernement. Notamment, la date d'ouverture des plages et campings et les mesures prévues sur la taxation des hôtels et restaurants. Autre proposition : defiscaliser les réservations dans l'hexagone, pour inciter à partir en France. Car le secteur souffre déjà.

De son côté, le gouvernement a déjà promis d'élargir le fond de solidarité pour les professionnels du tourisme. Un plan de relance devrait être annoncé le 14 mai prochain, et les dates de réouverture des activités fin mai. En 2020, le secteur devrait afficher un manque a gagner de 10 milliards d'euros.