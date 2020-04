Masques : faut-il craindre une pénurie le 11 mai ?

Les besoins en masques lavables et réutilisables pour les secteurs à déconfiner en priorité sont évalués à 316 millions d'usages hebdomadaires.

Le gouvernement estime, pour une utilisation plus globale, un besoin supplémentaire de 600 millions de masques. L'usage en masques hebdomadaires est calculé sur l'unité suivante : deux masques par jour et par personne sur 5 jours en moyenne.

Pour les masques chirurgicaux et FFP2, le gouvernement estime que plus de 80 millions sont nécessaires chaque semaine. Un volume bien au-dessus du nombre de masques issus de la production française qui pourrait produire, mi-avril, près de 11 millions de masques chirurgicaux et 7 millions de FFP2.