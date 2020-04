Dépistage : des tests sérologiques en question

Voici à quoi ressemble le test sérologique. Quelques gouttes de sang pour déterminer si le patient a été infecté par le virus.

Pour le savoir, les médecins recherchent des anticorps dans le sang.

Mais les résultats de ces tests sont à prendre avec précaution, selon la Haute Autorité de Santé. Cette dernière a publié un cahier des charges, et réclame plus d'exigence et de contrôle pour ces tests avant achat et utilisation. Une prudence également affichée par le gouvernement.

Certains États souhaitent délivrer des documents attestant l'immunité des personnes, sur la base des tests sérologiques.

Mais l'OMS avertit que, pour l'instant, il n'y a aucune preuve que les personnes qui se sont remises du coronavirus et qui ont des anticorps soient prémunies contre une secondes infection.