Coronavirus : pénurie de masques chez les dentistes

Depuis le début du confinement, ce cabinet dentaire de Rinxent (Pas-de-Calais) ne traite que les cas d'extrême urgence - rage de dent ou infection grave - lorsqu'il est de garde.

Et pour chaque patient, le même protocole : tout est désinfecté. Cette dentiste dispose d'une visière de protection, de gants et de quelques masques. Mais comme de nombreux dentistes, son stock diminue et elle craint de ne pouvoir reprendre une activité normale à partir du 11 mai.