Coronavirus : le témoignage d'une patiente en réanimation

Toujours très affaiblie, Corinne respire aujourd'hui grâce à une canule, un petit tuyau qui permet à l'oxygène de rentrer directement par l'incision pratiquée au niveau de son cou. Une trachéotomie qui l'empêche de dire plus de deux mots d'affilée.

A la fin du mois de mars, cette directrice d'un pôle médico-social pour handicapés doit gérer les premières contaminations dans son établissement. Un soir, chez elle, elle se sent fiévreuse et a du mal à respirer.

Prise en charge aux urgences de l'hôpital Lariboisière, elle est plongée dans un coma artificiel. Son rein lâche, elle est mise sous dialyse. Corinne se réveille une semaine plus tard, un trou de un centimètre et demi dans la gorge. Son souvenir le plus fort, sa première gorgée d'eau.

Sortie de réanimation il y a quinze jours, Corinne souffre encore mais peut se tenir assise. Une petite victoire pour la quinquagénaire qui revient de loin. Corinne le sait, son rétablissement va prendre du temps mais elle ne perd pas espoir.

Il y a quelques jours, elle devait se contenter d’écrire sur une ardoise pour communiquer.