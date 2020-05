Les commerçants face au risque de cambriolage

Les commerces sont fermés depuis le début du confinement et les entrepreneurs redoutent les cambriolages. A Saint-Emilion, en Gironde, les gendarmes ont mis en place des patrouilles pour dissuader les cambrioleurs.

Les rideaux de fer sont baissés depuis six semaines et très peu d'habitants vivent dans le village. Les commerçants ouverts ou fermés craignent les cambriolages, alors les gendarmes multiplient les patrouilles et rassurent tout le monde.

Une application leur permet de visualiser les lieux à visiter en priorité. Avec cette opération, les entrepreneurs affirment être moins soucieux et donc mieux préparés à la reprise des activités le 11 mai prochain.

Ce service de gendarmerie est gratuit et s'adresse à toutes les entreprises sans distinction, qui souhaitent avoir une protection supplémentaire, de jour comme de nuit.