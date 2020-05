Directement mobilisé, l'hôpital parisien Lariboisière a doublé son nombre de lits en réanimation. Déjà plus de 160 malades du coronavirus ont été pris en charge.

Au plus fort de l'épidémie, il ne restait plus qu'une chambre de libre. Mais jamais le service n'a été saturé grâce à la coordination de tous les hôpitaux privés et publics d'Ile-de-France et au transfert de malades dans d'autres régions.