Des députés et élus locaux pour la création d'un «chèque tourisme»

Une douzaine de députés, de présidents de région et de département proposent la création d'un «chèque tourisme» pour accompagner la reprise du secteur touristique, de l'hôtellerie et de la restauration, dans un courrier au Premier ministre diffusé lundi.

«Deux millions d'emplois directs et indirects sont menacés» dans le secteur du tourisme, «210.000 cafés et restaurants et 20.000 hôtels sont en sursis», en raison de la pandémie du coronavirus, écrivent-ils.