Le plan nettoyage de la RATP avant le déconfinement

La RATP a lancé un processus dit de nébulisation afin d'éliminer le virus dans ses bus. Résultat : en moins de trois minutes, le véhicule est désinfecté.

Bien plus rapide qu'appliquer un produit sur un chiffon et le passer sur toutes les surfaces. Pour éviter le contact entre passagers et conducteurs, une distance de sécurité sera matérialisée.

Il sera impossible d'acheter des tickets à bord, et la montée et la descente se feront par l'arrière du bus.