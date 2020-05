Déconfinement : 73% des salariés veulent poursuivre le télétravail

Plus de la moitié des collaborateurs estiment que les modes de travail et de fonctionnement ont été redéfinis et adaptés au confinement, selon une enquête menée par Malakoff Humanis. 73% des salariés souhaitent ainsi poursuivre leur activité en télétravail.

Actuellement, 39 % des salariés exerçant dans des entreprises de plus de 10 personnes télétravaillent.

La moitié d’entre eux expérimente cette organisation pour la première fois. Une large part (62%) télétravaille à 100%.