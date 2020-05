Déconfinement : une galerie marchande se prépare à la réouverture

Lundi, les commerces, autre que les commerces d'alimentation, vont pouvoir rouvrir. À quelques kilomètres de Marseille, les 110 commerçants de la galerie marchande d’Avant Cap se préparent.

Ces magasins, fermés depuis presque deux mois à cause du confinement et des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, vont devoir concilier l'accueil des clients et le respects des règles sanitaires strictes imposées par le gouvernement.