Déconfinement : quel avenir pour le déplacement à Paris ?

Les mesures de distanciation sociale nécessaires à la réussite du déconfinement vont changer le visage des transports à Paris.

L'objectif de la mairie : favoriser encore un peu plus les cyclistes et piétons, au détriment des automobilistes. Les places de parking vont faire de la place aux trottoirs et certaines rues vont être piétonisées.

Si cela ne suffit pas, Anne Hidalgo s'est dite prête à mettre en place une circulation alternée.