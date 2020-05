Déconfinement : une reprise sous conditions pour les kinés et ostéopathes

Les kinésithérapeutes et ostéopathes ont continué d’assurer les soins d’urgence ces deux derniers mois, pendant le confinement. Depuis ce lundi, ils sont autorisés à reprendre leur activité de façon plus large et à recevoir de nouveau leurs patients au sein de leur cabinet.

Mais dans quelles conditions ? Ils doivent respecter des mesures sanitaires strictes, ce qui pourrait entraîner une baisse de chiffre d'affaires importante pour tout ce secteur médical.