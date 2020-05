Le sport se déconfine seul et en plein air

« On revit ! »: ils sont cyclistes, joggers, joueurs de tennis ou de golf, les sportifs amateurs ont pu retrouver les joies de leur pratique, tout en suivant les nouvelles règles de sécurité sanitaires édictées par leurs fédérations.

Depuis cette semaine et le début du déconfinement en France, les règles autour de la pratique du sport en plein air ont évolué et permettent aujourd'hui au plus grand nombre de pratiquer à nouveau leur activité favorite.