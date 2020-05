Déconfinement : les bars proposent des boissons à emporter

Les bars et les restaurants sont fermés depuis le 14 mars par mesure de précaution, face à l'épidémie de Covid-19.

Pour continuer à faire fonctionner leurs commerces, les gérants proposent désormais des ventes de boissons à emporter.

Reportage dans le 20ème arrondissement de Paris, où la vente à emporter de boissons séduit les habitants, qui tentent de respecter les gestes barrières. «Ils vendent de la bière à emporter et nous on reste à 1 mètre. On fait dans les règles du jeu», témoigne l'une des clientes.