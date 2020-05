Dans plusieurs villes de France, et notamment à Paris, les riverains sont de plus en plus nombreux à se donner rendez-vous devant les bars qui pratiquent la vente à emporter, alternative aux terrasses et restaurants fermés pour cause de coronavirus.

A Paris, le phénomène des «apérues» émerge.

Sur le trottoir, en bord de Seine, ou dans la rue, les Parisiens profitent du déconfinement et de l'apéritif au soleil.