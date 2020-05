Un quart des Français ne veut pas de vaccin

Dans le monde entier, tous les laboratoires sont à la recherche d'un nouveau vaccin contre le Covid-19. Une priorité espérée le plus rapidement possible par les autorités, mais les Français eux sont plus réticents. Plus d'un quart d'entre eux ne l'utiliserait pas s'il était disponible. En cause, la crainte d'un vaccin réalisé trop vite, et donc peu efficace.

L'enquête a pourtant été réalisée à la fin du mois de mars, au plus fort de l'épidémie. Autre point marquant, les personnes les plus vulnérables sont les plus réticentes à utiliser un potentiel vaccin. Plus d'un tiers des Français aux faibles revenus ne se feraient pas vacciner. Cette catégorie de la population est pourtant la plus exposée aux maladies infectieuses.

Les femmes de 18 à 35 ans sont également opposées à cette vaccination, à 36%. Enfin, les personnes âgées sont les moins réfractaires.

Pourtant, selon l'ONU, seul un vaccin efficace contre le Covid-19 permettrait au monde de retrouver un sentiment de normalité.