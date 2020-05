Coronavirus : une semaine cruciale pour savoir si le déconfinement a fonctionné

C’est le début d'une semaine cruciale pour connaître l’évolution de l'épidémie. Voilà deux semaines que nous sommes déconfinés. Deux semaines de semi-liberté qui correspondent aussi à la durée d'incubation, durant laquelle les premiers symptômes du coronavirus apparaissent.

Selon Roger Rua, médecin, si le nombre de cas repart à la hausse dans les prochains jours, cela voudra dire que le virus est toujours aussi virulent.

A ce jour, le nombre de patients en réanimation continue de baisser. En revanche de plus en plus de foyers de contamination sont détectés. On en dénombre au moins 46 en France.