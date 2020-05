Renault : 5.000 postes supprimés en France ?

Les constructeurs automobiles Renault, Nissan et Mitsubishi Motors ont annoncé, ce mercredi 27 mai, qu'ils visaient désormais prioritairement la rentabilité et mettaient fin à la course aux volumes.

Ces annonces interviennent alors que Nissan et Renault doivent dévoiler respectivement jeudi et vendredi des plans d'économie sévères incluant des fermetures de sites et des suppressions de postes.

Le Figaro a affirmé mardi soir que Renault prévoyait de supprimer plus de 10% de ses effectifs français d'ici à 2024, principalement par non remplacement des départs à la retraite.