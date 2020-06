Réouverture des restaurants et des bars : voici les nouvelles règles

Alors que les restaurants et bars étaient fermés depuis le 15 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, les professionnels situés en zone verte et en zone orange vont pouvoir rouvrir ce mardi 2 juin, mais de façon très encadrée.

Suivant un décret paru au journal officiel lundi 1er juin, fixant les nouvelles règles applicables pendant la phase 2 du déconfinement, des «mesures d'hygiène» et de «distanciation sociale», doivent ainsi encore «être observées en tout lieu et en toute circonstance».

D'une façon générale, les cafés et restaurants situés en zone verte pourront accueillir à nouveau du public mais avec une séparation d'un mètre entre les tables et une limite à 10 personnes par table. En zone orange, comme à Paris, l'accueil ne sera en revanche possible qu'en terrasse.

Mais les représentants du secteur de l’hôtellerie et de la restauration n'ont pas entendu le texte pour agir et se mettre sur le qui-vive.

En pratique, des usages complémentaires pourraient ainsi s'appliquer.

Alors que toutes les restrictions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire doivent être réévaluées le 22 juin, elles sont, ci-dessous, récapitulées.

Un référent «protocole sanitaire»

Concrètement, un référent «protocole sanitaire» devrait ainsi faire son apparition dans chaque établissement, afin de veiller «à la mise à jour et au respect des règles» mises en place.

Lavage des mains, gants et masques pour le personnel

Le personnel en cuisine et en salles devra respecter plusieurs règles sanitaires et gestes barrières.

A commencer par le lavage des mains au gel hydroaloolique «toutes les 30 minutes» ou à défaut le port de gants. Le port du masque devra également être obligatoire lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées.

En cuisine, le port de gants et de charlottes sera également obligatoire.

Affichage des règles et mise à disposition de gel hydroalcoolique

Les restaurateurs devront afficher à l’entrée de l’établissement les règles sanitaires en vigueur ainsi que le plan de circulation pour éviter les croisements de personnes. Du gel hydroalcoolique devra également être mis à disposition des clients, qui auront l’obligation de se nettoyer les mains.

Distanciation obligatoire des tables

L’organisation des salles risque de poser quelques difficultés aux professionnels pour respecter la distance d’au moins un mètre entre chaque table.

L’installation de vitres ou cloisons temporaires «notamment sur les lieux d’accueil (réception)» afin de «réduire les flux de circulation d’air et les contacts directs» pourraient être installés.

Nouvelle présentation des menus

Les menus tels qu’on les connait devraient également disparaitre afin d’éviter les contacts croisés entre différentes personnes.

Dans les cas où la suppression des menus papier n’est pas possible, le client devra alors se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique.

Le paiement sans contact devra également être privilégié.