Affluence dans les transports : et les distances ?

Les Franciliens réinvestissent progressivement les métros, RER et trains, où le trafic est proche des 100%. La distanciation physique est inévitablement plus difficile à respecter.

A Paris, dans les wagons de la ligne 13 ou à la gare Saint-Lazare, les distances physiques sont moins effectives.

Avec le retour presque à la normale de l'offre de transports en Île-de-France, on constate un peu plus de voyageurs, mais on est encore loin des foules habituelles.

La proximité est accrue, mais les passagers rencontrés ne manifestent pas d'inquiétude. Dans les transports, le masque reste obligatoire, tout comme l'attestation aux heures de pointe.