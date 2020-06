Ouvrir sa terrasse, une opération rentable ?

A Paris, certains restaurateurs ont pu étendre leur terrasse et garder la même capacité d'accueil. Objectif : rentabiliser leur réouverture pour sauver leur chiffre d'affaires.

Dans les rues, les tables des bars et restaurants s'étendent au-delà des limites habituelles.

Les restaurateurs, qui disposent d'un espace sur la chaussée, ont pu élargir leur terrasse et limiter la perte de capacité engendrée par la distance réglementaire d'un mètre minimum requis entre chaque table.

D'autres sont moins chanceux et ne peuvent pas s'étendre. De plus, la terrasse ne suffit pas toujours à couvrir les frais. Certains restaurateurs ont donc décidé de ne pas rouvrir et d'attendre le 22 juin.