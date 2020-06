Hôpitaux : des milliers d'opérations reportées

Suspendues depuis la mi-mars, les activités chirurgicales non urgentes ne reprendront pas à 100 % d’ici l’été, en raison d’une pénurie persistante d’anesthésiques, a indiqué ce mardi le secrétaire d’Etat Adrien Taquet.

Une pénurie qui handicape au quotidien le personnel soignant dans les hôpitaux et cliniques.

Selon les académies de médecine et de chirurgie, plus d'un million d'interventions chirurgicales ont déjà été reportées à cause du coronavirus.