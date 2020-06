Chaque 12 juin, le Psychodon réunit des grandes voix de la chanson française pour une soirée unique.

Cette année, rendez-vous sur la scène de l'Olympia, à Paris, pour un concert exceptionnel. Les artistes sont mobilisés pour dire stop au tabou sur les maladies psychiques et collecter des fonds sur la recherche, l'accompagnement des malades et des familles, et soutenir les actions de prévention.