Marlène Schiappa : «je veux faire plus» au sein du gouvernement

La secrétaire d’État à l’Égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, affirme vouloir «faire plus» au sein du gouvernement qui pourrait être remanié cet été, notamment sur la famille.

«Je veux faire plus et donc porter davantage de choses. Mais le président et le Premier ministre décideront où je suis utile», déclare la ministre dans un entretien au Parisien mis en ligne samedi soir, alors qu'un remaniement du gouvernement pourrait avoir lieu après le second tour des élections municipales le 28 juin.