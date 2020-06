Ouverture des piscines en Bretagne

Après 3 mois de fermeture, la piscine de Chartres-en-Bretagne a enfin retrouvé ses nageurs.

La direction a mis en place un système de réservation par internet pour 1h30 de baignade au plus par personne. Le personnel est masqué, les vestiaires régulièrement désinfectés, et du ruban délimite les endroits où on peut poser sa serviette.

La réouverture de cette piscine devenait urgente, les pertes économiques depuis le début du confinement s'élèvent à plus d'un demi million d'euros.