Les associations de protection animale subissent la crise sanitaire. Les dons ont chuté et les animaux sont de plus en plus nombreux dans les refuges. Exemple dans le Var, à l’association «les chats libres de Rians».

Les chats errants y sont soignés, stérilisés puis proposés à l'adoption. Le mois dernier, 45 nouveaux pensionnaires ont été recueillis, le refuge sature.