«Il avait une hache à la main» : un policier témoigne

Des collègues qui craquent, Jean-Louis en voit tous les jours. Dans son équipe, la moitié des effectifs est en arrêt de travail pour dépression.

Les conditions d'intervention sont de plus en plus difficiles. Insultes, agressions : d'après lui, il n'y a plus de peur de la police. Il raconte notamment une intervention compliquée, où l'interpellé était armé d'une hache.

Pour les représentants syndicaux, les instances ne font rien pour apaiser la situation. Jean-Louis estime que la violence envers les policiers s'est banalisée. Un constat que partagent les policiers municipaux qui ont le sentiment d'être une cible en permanence.

Le seul moyen d'agir est de manifester, tous les jours. Les policiers sont de plus en plus nombreux dans ces rassemblements pourtant interdits.