Covid-19 : Jean-François Delfraissy auditionné

Si face aux membres de la commission d'enquête, Jérôme Salomon a éludé les questions, Jean-François Delfraissy n'en a esquivée aucune.

Ces trois derniers mois, le Conseil scientifique a rendu une série d'avis qui est venue appuyer les décisions politiques prises par le gouvernement. L'une des plus difficiles à prendre est celle du confinement généralisé.

Aujourd'hui, les signaux sont de nouveau au vert, mais cela ne veut pas dire qu'il faut relâcher la vigilance. Bien au contraire. Pour Jean-François Delfraissy, il faut d'ores et déjà se préparer à cette hypothèse car un reconfinement n'est ni possible ni souhaitable, selon lui. Et le président du conseil scientifique de conclure que seule la préparation peut lutter conte l'impréparation.