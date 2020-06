Des poulets nourris aux insectes vendus en hypermarchés

Que diriez-vous de déguster un poulet qui a été nourri à l’insecte ?

Non vous ne rêvez pas, c’est désormais possible dans certains hypermarchés du nord de la France, et ce grâce à un partenariat entre des éleveurs et une startup spécialisée dans les solutions alternatives de nourriture d’animaux.

Une démarche intéressante pour son aspect écologique qui peut surprendre les consommateurs. Reportage dans le Nord et la Somme.